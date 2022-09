Regina (Saskatchewan, Canada), 4 set. (LaPresse/AP) – La polizia canadese ha dichiarato che 10 persone sono morte accoltellate in 13 località di due comunità della provincia di Saskatchewan e che la polizia sta cercando due sospetti. Quindici persone sono state ricoverate in ospedale per ferite da armi da taglio, in diverse località della James Smith Cree Nation e nel villaggio di Weldon, a nord-est di Saskatoon. Le prime indicazioni suggeriscono che le vittime potrebbero essere state attaccate a caso, ma la polizia non ha fornito un possibile movente.

