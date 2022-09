Milano, 5 set. (LaPresse) – L’Atalanta si impone per 2-0 in casa del Monza, nel posticipo della 5/a giornata di Serie A. Il gol di Hojlund al 57′, autogol di Marlon al 65′. Atalanta prima in classifica da sola con 13 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata