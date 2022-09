Milano, 5 set. (LaPresse) – Paul Pogba sarà operato al ginocchio destro infortunato. E’ quanto si apprende da fonti vicine alla Juventus. Il centrocampista francese ieri e oggi ha provato a correre alla Continassa, ma evidentemente i riscontri non sono stati positivi. Pogba aveva riportato a luglio una lesione al menisco laterale del ginocchio e in un primo momento si era deciso, dopo una serie di consulti medici anche in Francia, di procedere con una terapia conservativa.

