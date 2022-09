Milano, 5 set. (LaPresse) – La Juventus è in partenza per Parigi dove domani, martedì 6 settembre, alle ore 21.00 affronterà il Psg al Parco dei Principi nella prima giornata della Champions League 2022/2023. Sono 22 i convocati, non ci sarà Angel Di Maria costretto a fermarsi dopo i problemi fisici accusati contro la Fiorentina. Recuperati invece Bonucci e Rabiot. Nella lista di Massimiliano Allegri figurano i portieri Perin, Pinsoglio e Garofani; i difensori De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci e Rugani; i centrocampisti Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes e Fagioli; gli attaccanti Vlahovic, Milik, Kean e Soulé.

