Milano, 5 set. (LaPresse) – “Stamattina Pogba si è allenato per la seconda volta e si è fermato e ha deciso di operarsi. Lo riavremo realisticamente a gennaio”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Psg, a proposito della decisione di Pogba di operarsi al ginocchio destro infortunato. “È una star mondiale come tanti giocatori del Psg e della Juve. Le sue vicende non riguardano me. Ho visto Paul concentrato sul suo percorso di recupero e poi c’è stato un cambio di programma. Ci manca e speriamo di averlo presto”, ha aggiunto Bonucci sempre a proposito del francese.

