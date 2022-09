Milano, 4 set. (LaPresse) – Papa Giovanni Paolo I è beato. Il pontefice ha proceduto alla proclamazione sotto la pioggia in piazza S.Pietro. “Accogliendo il desiderio del nostro fratello Renato Marangoni, di molti altri fratelli e fedeli e dopo il parere del Dicastero delle cause dei Santi, concediamo che Giovanni Paolo I Papa d’ora in poi sia chiamato ‘beato’ e che sia celebrato ogni anno il 26 agosto”, ha ha detto il Papa in latino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata