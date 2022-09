Milano, 4 set. (LaPresse) – Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista azzurro, numero 13 del seeding, ha battuto in 5 set lo spagnolo Alex Davidovich Fokina con il punteggio di 3-6, 7-6 (2), 6-3, 4-6, 6-2 in 3 ore e 46 minuti di gioco.

