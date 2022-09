Roma, 4 set. (LaPresse) – “La risposta della Federazione russa in caso di restrizioni ai visti Ue può essere asimmetrica e simmetrica, ma ci sarà inequivocabilmente, nel caso si proceda verso una decisione “senza precedenti, che richiederà sicuramente serie ritorsioni da parte nostra. Ma questa, purtroppo, è la realtà in cui viviamo, e dobbiamo essere fermi, coraggiosi e continuare sulla strada che abbiamo intrapreso”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista, come riporta Ria Novosti.

