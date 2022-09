Roma, 4 set. (LaPresse) – “Non può essere un’eresia dire che il Pnrr possa essere perfezionato. Il commissario gentiloni ci dice che molte nazioni stanno rivedendo le priorità in base al nuovo scenario. Perfezionare non vuol dire stravolgere, anche se alcune scelte di politica industriale non sono state pienamente colte in questo Pnrr”. Così la presidente di FdI, Giorgia Meloni, durante la tavola rotonda dei leader politici al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Il problema più grande non sarò rivederlo o sistemarlo ma i ritardi che ci ha lasciato il vecchio governo”, aggiunge Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata