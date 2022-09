Roma, 4 set. (LaPresse) – Sono in corso le indagini su un gruppo di 6 ragazzini, di cui 5 minori e un 18enne per la morte di Alessandro, il 13enne di Gragnano, in provincia di Napoli, caduto giù dal quarto piano della sua abitazione. I sei, a quanto si apprende da fonti investigative, non risultano ancora formalmente indagati: a procedere sono la procura di torre Annunziata e quella dei minorenni. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno conducendo ulteriori verifiche nella cerchia delle amicizie del 13enne per fare luce sui motivi che lo hanno portato al suicidio. Le ipotesi su cui lavorano gli inquirenti sono istigazione al suicidio e bullismo: nel suo telefono chat con insulti, minacce e offese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata