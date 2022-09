Milano, 4 set. (LaPresse) – Alonso Lopez (Boscorcuro) ha vinto il Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano: è la prima vittoria in carriera per Lopez, in una gara dominata. Sul podio tripletta Spagna, con Aron Canet (Kalex) secondo, Augusto Fernandez (Kalex) terzo. Fernandez passa in testa al mondiale scavalcando il giapponese Ai Ogura (Kalex), giunto quinto.

