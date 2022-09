Cernobbio (Como), 4 set. (LaPresse) – “Se c’è un aumento di flusso di migranti non accade perché li ho fatti entrare io ma per la situazioni critica, come in Libia” e nel “mondo globalizzato la sicurezza è collegata sempre più a dinamiche internazionali”. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese , al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

