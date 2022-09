Roma, 4 set. (LaPresse) – “Il problema è che la vita è adesso, ottobre è tardi, stamattina in Germania hanno fatto una cosa che tutti noi dovremmo copiare, altrimenti vinciamo le elezioni con un milione di disoccupati in più. Invece di mettere 30 milioni per l’economia ne metteremo 100 per Naspi e disoccupazioni”. Così il leader della Lega Matteo Salvini nella tavola rotonda al Forum Ambrosetti.

