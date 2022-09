Roma, 4 set. (LaPresse) – “Io, Giorgia Meloni e Antonio Tajani abbiamo detto la stessa. Che bisogna fare di tutto per fermare la guerra” e che “chiediamo quel che ha chiesto Mattarella: un intervento europeo, uno scudo, un ombrello”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mezz’ora in più su Rai 3, rispondendo a una domanda sulle divisione del c.destra rispetto all Russia e alle sanzioni verso Mosca. “Le sanzioni non stanno funzionando, ma l’Europa deve fare come fece durante il covid, quando aprì il paracadute”.

