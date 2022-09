Milano, 4 set. (LaPresse) – “Specialmente nei momenti di crisi personale e sociale, quando siamo più esposti a sentimenti di rabbia o siamo impauriti da qualcosa che minaccia il nostro futuro, diventiamo più vulnerabili; e, così, sull’onda dell’emozione, ci affidiamo a chi con destrezza e furbizia sa cavalcare questa situazione, approfittando delle paure della società e promettendoci di essere il ‘salvatore’ che risolverà i problemi, mentre in realtà vuole accrescere il proprio gradimento e il proprio potere, la propria capacità di avere le cose in pugno”. Lo ha detto Papa Francesco, nel corso dell’omelia, in piazza S.Pietro, per la beatificazione di Albino Luciani.

