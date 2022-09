Roma, 4 set. (LaPresse) – “Le parole di Salvini di ieri” sull’esigenza di ripensare le sanzioni alla Russia “sono state chiarissime: se vincesse la destra la strada dell’Italia sarebbe al fianco di Putin”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo in collegamento al lancio della campagna elettorale di +Europa. “Se vincesse la destra il 26 settembre festeggerebbero in primo luogo Putin, in secondo luogo Trump e infine Orban”, aggiunge Letta.

