Roma, 4 set. (LaPresse) – “E’ vero che il Pd ha governato in questi anni ed è vero che a volte è stato costretto a governare. Io penso che se non fosse stato al governo in pandemia sarebbe andato molto peggio. C’è una battuta che gira, il Pd è la safety car del paese, la protezione civile. Io rifiuto questa idea: il mio Pd è quello che presenta le sue idee, se vince bene, sennò starà all’opposizione. Però non andrà bene con qualunque governo, se ci sarà un governo che sarà nella serie A europea andrà bene, se andrà in serie B andrà molto peggio. Saranno gli italiani a scegliere, ma voglio dirlo con chiarezza. ”. Così il segretario Pd Enrico Letta parlando al Forum Ambrosetti.

