Roma, 4 set. (LaPresse) – “Sono venuto tante volte al forum Ambrosetti, la prima nel millennio scorso, era il 1999, tante volte sono venuto senza ruolo di politica attiva. In molti mi stanno chiedendo se non mi sono pentito di essere ritornato in politica, la risposta è che non mi sono pentito, non sottovaluto la difficoltà che sto vivendo e che stiamo vivendo ma vi assicuro che non c’è onore più grande che battersi per le proprie idee e per cambiare il destino del proprio Paese”. Così il segretario Pd Enrico Letta parlando al Forum Ambrosetti.

