Roma, 4 set. (LaPresse) – “Ho preferito continuare a fare questo mestiere ancora per due mesi e poi tornare a fare il mio vecchio mestiere, quello di professore, siccome ho le idee confuse anche io. Il mio spirito di volontà è quello di continuare a dare una mano al mio Paese, anche senza essere in Parlamento”. Così Renato Brunetta, visibilmente emozionato, parlando al Forum Ambrosetti. E’ stata una decisione non facile, dolorosa – e si interrompe commosso – però come le decisioni non facili e dolorose penso sia foriera di cose buone. Un momento di verità ognuno deve farlo prima dentro se stesso, e poi chiederlo al Paese”.

