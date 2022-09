Milano, 4 set. (LaPresse) – Spezia e Bologna pareggiano, 2-2, il match del pomeriggio valido per la quinta giornata di serie A. Gli ospiti vanno in vantaggio al 7′ con Arnautovic, i liguri pareggiano con Bastoni nel recupero del primo tempo, al 47′. A inizio ripresa, al 54′, sfortunato autogol di Schouten, che devia di testa nella sua porta, e Spezia in vantaggio. A rimettere le cose a posto ci pensa ancora una volta Arnautovic, che al 64′ firma la doppietta personale e il pareggio felsineo.

