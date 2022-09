Milano, 4 set. (LaPresse) – Si è chiuso 0-0 il match delle 12.30 tra Cremonese e Sassuolo, valido per la quinta giornata di serie A. Al 34′ è stato annullato a Dessers, per fuorigioco, un gol per i padroni di casa.

