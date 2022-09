Roma, 3 set. (LaPresse) – Intervento dei vigili del fuoco in corso in Viale di Porta Ardeatina per il distacco di piccole parti dalle Mura Aureliane: nessuna persona risulta coinvolta, squadre al lavoro con l’autoscala sulla sommità della cinta muraria per mettere in sicurezza l’area ed escludere la presenza di porzioni pericolanti.

