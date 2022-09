Milano, 3 set. (LaPresse) – Dominio Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino, valido per il Mondiale della MotoGp. Pole position all’australiano Jack Miller su Ducati ufficiale con il tempo di 1.31″899. Secondo tempo per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia a 0.015, il piemontese però partirà con una penalizzazione di tre posizioni. Terzo tempo per Enea Bastianini sempre su Ducati, a 0.115 centesimi, seguito da Marco Bezzecchi anche lui su una moto di Borgo Panigale del Team VR46, staccato di 0.149.

