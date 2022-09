Cernobbio (Como), 3 set. (LaPresse) – “È molto difficile fare previsioni. Il 2023 può essere un anno, dal punto di vista della crescita, più difficile. È altrettanto possibile, tuttavia, che nel 2023 cominci un declino dell’inflazione, perché quella che abbiamo davanti non è l’infilazione degli anni Settanta e Ottanta ma è indotta principalmente dai prezzi dell’energia. E ciò potrebbe portare a un’inflazione che già dal prossimo anno non torna ovviamente ai livelli precedenti ma scende rispetto ai picchi. Quindi possono arrivare notizie più positive e più negative rispetto nel 2023. Io non guarderei solo a quelle negative di un possibile rallentamento della crescita”. Così il Commissario europeo Paolo Gentiloni in un punto stampa al Forum di Cernobbio.

