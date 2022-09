Milano, 3 set. (LaPresse) – E’ un grande successo per il golf italiano che testimonia la competitività di tutto il movimento nazionale in continua crescita e che premia l’impegno della Federazione Italiana Golf, guidata dal Presidente Franco Chimenti, e il lavoro di tutto lo staff tecnico con i giocatori che vengono messi nelle migliori condizioni lungo il cammino verso il professionismo. Milano, 3 set. (LaPresse) – In questa eccellente performance la squadra azzurra è stata assistita da Matteo Delpodio, Direttore Tecnico Squadre Nazionali e Capitano, Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale Dilettanti Maschile, Giovanni Gaudioso, Vice Commissario Tecnico, e Massimo Messina, Preparatore Atletico e Nutrizionista.

