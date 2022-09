Cernobbio (Como), 3 set. (LaPresse) -“Ho trovato il messaggio del presidente Sergio Mattarella particolarmente giusto e tempestivo: ha ragione quando dice che c’è bisogno di una risposta rapida, immediata ed efficace e solo al livello europeo si può dare una riposta complessiva. Al livello nazionale ci possono essere risposte importanti, ma non complessive C’è molta attesa per la riunione del 9 settembre, spero ci saranno risultati importanti. Ma è molto importante che Mattarella abbia detto chiaramente che solo a livello europeo ci può essere una riposta complessiva a un problema che rischiata di creare difficoltà all’economia del Paese”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in un punto stampa a Cernobbio.

