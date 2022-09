Roma, 3 set. (LaPresse) – “Ragazzi, oggi niente battute, dobbiamo far finte di essere delle persone serie. Voglio parlarvi brevemente di me. Lo sapete, sono partito da zero, e ho fatto venti lavori diversi: ho fatto il contadino, il cameriere, ho venduto libri, cornici per quadri, elettrodomestici e ho fatto il correttore di bozze per il Corriere della Sera. Dopo di che è cominciata la mia carriera nel campo edile. Con questo, voglio dirvi che anche voi potete darvi da fare in tante direzioni diverse”. Così su TikTok il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ripercorrendo alcune tappe dei suoi inizi come imprenditore.

