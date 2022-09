Roma, 3 set. (LaPresse) – “Se voleste entrare da subito in un’azienda noi cercheremo di agevolarvi, cambiando i costi che l’azienda deve sostenere per assumere un giovane. Lo faremo togliendo le tasse e le contribuzioni che l’azienda deve pagare ora. Voi, ragazzi, prenderete lo stesso stipendio che prendete ora, ma l’azienda pagherà la metà”. Così su TikTok il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Taglieremo quello che tecnicamente si chiama cuneo fiscale”, aggiunge Berlusconi, e “quindi le aziende avranno un forte interesse ad assumervi”. In questo modo, “l’occupazione giovanile sarà più alta”, conclude.

