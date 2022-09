Milano, 3 set. (LaPresse) – Si chiama Marco Marras il ragazzo che ieri è salito sul palco a Cagliari dove si stava tenendo un comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, con la bandiera arcobaleno. “Ormai il mio nome è uscito – scrive sui social – sono Marco Marras e sono il ragazzo che ieri è salito sul palco della Meloni. Ho voluto in maniera pacifica esprimere il mio dissenso sulla sua visione della famiglia e ho voluto ricordargli che siamo tutti uguali o come direbbe lei Fratelli d’Italia, di un’unica nazione dove dovrebbe esserci il diritto di potersi costruire una famiglia che sia essa tra due uomini o due donne e che possano accedere alle adozioni. Per il resto ringrazio la leader Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia per il confronto e la polizia per essere stata buona con me perché ha capito che tipo di persona io sia, ovvero un ragazzo che voleva solo esprimere la sua opinione. Ringrazio tutti”. E nel post scriptum dice: “Comunque signora Meloni i cambiamenti si possono frenare, ma saranno inevitabili e in Italia in futuro potrò sposarmi e adottare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata