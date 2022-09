Cernobbio (Como), 2 set. (LaPresse) – “Non possiamo permettere che ci sia un rischio nucleare nella centrale di Zaporizhzhia. Non possiamo aspettare il disastro per prendere decisioni, dobbiamo proteggere la centrale”. Cosi Volodymr Zelensky, presidente dell’Ucraina, aprendo con un suo intervento in videoconferenza la 48esima edizione del Forum Ambrosetti a Villa d’Este a Cernobbio (Como).

