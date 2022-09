Cernobbio (Como), 2 set. (LaPresse) – “Sono grato all’Italia e a Mario Draghi per il supporto alla mia nazione”. Cosi Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, aprendo con un suo intervento in videoconferenza la 48esima edizione del Forum Ambrosetti a Villa d’Este a Cernobbio (Como). “Grazie alle imprese italiane interessate al mio Paese”, ha aggiunto il presidente ucraino in collegamento video.

