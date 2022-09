Roma, 2 set. (LaPresse) – Energoatom, l’agenzia ucraina per le centrali nucleari, ha accusato la Russia di “mentire” e di “manipolare le informazioni” in occasione dell’ispezione della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte della missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

