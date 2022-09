Roma, 2 set. (LaPresse) – La BBC ha devoluto in beneficenza 1,42 milioni di sterline provenienti dalle vendite della controversa intervista alla principessa Diana, andata in onda nel 1995. L’intervista fu ottenuta da Martin Bashir con l’inganno tramite l’uso di documenti falsi. L’emittente britannica ha diviso i fondi in parti uguali tra sette enti di beneficenza legati a Diana e ha dichiarato che si trattava della “giusta e appropriata linea d’azione”. Le donazioni provengono dalle entrate commerciali della BBC e non dal canone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata