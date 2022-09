Berlino (Germania), 2 set. (LaPresse/AP) – Un uomo di 25 anni è morto per le ferite riportate dopo essere stato aggredito al gay pride nella città occidentale di Muenster lo scorso 27 agosto. Il ragazzo era intervenuto in soccorso di altri partecipanti che era stati insultati da uno sconosciuto. L’aggressore si è quindi rivolto verso il 25enne facendolo cadere a terra. Il sospetto – spiegano le autorità – è fuggito dopo l’attacco insieme a un’altra persona e non è ancora stato arrestato. La polizia ha rilasciato un identikit degli uomini facendo appello ad eventuali testimoni.

