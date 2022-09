Roma, 2 set. (LaPresse) – Il petrolio russo, che non andrà in Europa, “andrà in direzioni alternative ai paesi che lavorano a condizioni di mercato”. Lo ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov portavoce del Cremlino. Lo riportano le agenzie russe. “Il vicepremier Novak, che mantiene i contatti con l’Opec, ha detto in modo inequivocabile e chiaro che i Paesi che si uniranno alla misura del tetto massimo del prezzo non saranno tra i destinatari del petrolio russo”, ha ribadito.

