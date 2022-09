Roma, 2 set. (LaPresse) – “Hillary Clinton ha detto che una mia eventuale premiership sarebbe una rottura nei confronti del passato? Sono parole che mi hanno fatto piacere, le capisco perché le donne sanno che c’è questo problema del ‘tetto di cristallo’, di questa ragione culturale per la quale è sempre un problema se una donna emerge troppo. Chiaramente avere un premier donna per la prima volta in Italia, al di là di chi sia, se si destra o sinistra, romperebbe quel tetto di cristallo e aprirebbe la strada a tantissime”. Lo afferma la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervistata al Tg5.

