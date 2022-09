Milano, 2 set. (LaPresse) – Ancora in calo i ricoveri da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. I pazienti nei reparti ordinari sono 4.919, 143 in meno rispetto a ieri mentre nelle terapie intensive ci sono 195 persone con un calo di 12 rispetto a 24 ore fa. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

