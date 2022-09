Roma, 2 set. (LaPresse) – Dopo una seconda valutazione medica, per il cestista azzurro Danilo Gallinari, infortunatosi nel corso del match contro la Georgia il 27 agosto scorso (valido per le qualificazioni ai Mondiali), arriva un referto ancora più pesante. Non si tratta di una lesioen del menisco ma della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo comunicano i Boston Celtics, la franchigia per la quale gioca l’azzurro, in una nota. Ulteriori aggiornamenti verranno resi noti in seguito.

