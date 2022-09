Roma, 2 set. (LaPresse) – “Spedire gli alimenti a lunga distanza per la lavorazione e l’imballaggio è una pratica standard nell’industria alimentare. Noi non mangiamo prodotti ma kilometri, siamo divoratori seriali di kilometri, nonché depredatori dell’ambiente in cui viviamo”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, sottolineando che “dobbiamo assolutamente ricostruire il nostro sistema alimentare, iniziando con l’acquisto di prodotti locali e di stagione. Optare per le reti alimentari alternative che sono corte, locali, biologiche, salubri, convenienti e parsimoniose, come i Gruppi di acquisto solidali (GAS) e le Comunità che supportano l’agricoltura (CSA)”. E questo perchè, spiega il garante del M5s, il “trasporto alimentare a lunga distanza e su larga scala consuma grandi quantità di combustibili fossili”, “il trasporto di alimenti su lunghe distanze genera anche grandi quantità di emissioni di anidride carbonica”. Ecco quindi che “fare acquisti nei mercati degli agricoltori o mantenere magari un orto domestico sono modi meravigliosi per sostenere un sistema alimentare locale. Allo stesso tempo, aiutiamo a costruire la sicurezza alimentare per le generazioni future, nutriamo noi stessi e sosteniamo gli agricoltori locali su piccola scala che lavorano ogni giorno per amministrare la nostra terra”. “Noi non mangiamo prodotti ma kilometri – conclude Grillo su Twitter -. Siamo divoratori seriali di kilometri, nonché depredatori dell’ambiente in cui viviamo. Lo ripeto da 40 anni: la vera politica è nel carrello, è lì che votiamo tutte le mattine!”.

