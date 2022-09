Bruxelles, 1 set. (LaPresse) – “Ora procederemo con un’autorizzazione accelerata di questi vaccini per garantire che possano essere introdotti rapidamente in tutta l’UE. Le versioni adattate di questi vaccini devono essere utilizzate come dosi di richiamo che colpiscono il virus originale e la sottovariante Omicron BA.1. Sono sviluppati per offrire una protezione maggiore e più ampia contro le varianti attuali e future. Fatta salva la valutazione scientifica dell’Ema, nelle prossime settimane ci aspettiamo anche un parere sui vaccini adattati Omicron BA.4 e BA.5 come parte del nostro ampio approccio al portafoglio di vaccini che ha caratterizzato il nostro lavoro sin dall’inizio”. Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, a seguito della raccomandazione dell’Ema all’autorizzazione dei vaccini adattati di Pfizer e Moderna.

