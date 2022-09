Milano, 1 set. (LaPresse) – L’allarme scommessa speculativa contro i Btp italiani? “La speculazione è spesso la foglia di fico cui si ricorre quando i prezzi delle attività finanziarie vanno giù”, invece “oggi la vera questione è l’inflazione e le sue ripercussioni sul debito pubblico e privato e non solo in Italia”. E’ l’analisi di Alessandro Ceccaroni, presidente della società di gestione del risparmio Agora Investments Sgr che, interpellato da LaPresse, ‘smonta’ l’alert lanciato dal Financial Times per un grande attacco speculativo contro il debito pubblico dell’Italia da parte degli hedge funds . “Il fatto – evidenzia – è che viene data troppa importanza alla stampa estera”. E Ceccaroni, che un hedge fund lo lanciò 20 anni fa e ha gestito desk di derivati presso UBS e Merrill Lynch, tiene a rimarcare “che vendere allo scoperto titoli obbligazionari è una operazione costosa e dai rischi asimmetrici per chi lo fa. E il ritorno deve essere immediato o quasi, altrimenti ci si può far male”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata