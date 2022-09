Manfredonia (Foggia), 1 set. (LaPresse) – Ferimento a colpi di arma da fuoco nella notte a Manfredonia (Foggia), nella zona del luna park allestito in occasione della festa in onore del santo patrono della città. Un uomo di 46 anni, già noto ale forze dell’ordine, è stato raggiunto da un proiettile alla gamba sinistra. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti del commissariato che hanno trovato e posto sotto sequestro quattro bossoli. Il ferito è stato portato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Le sue condizioni non sarebbero gravi.

