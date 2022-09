Milano, 1 sett. (LaPresse) – “La dichiarazioni di Giorgia Meloni su pandemia e green pass le ho trovate totalmente fuori sincrono. Chi si candida a guidare il Paese deve avere rispetto per i protocolli sanitari”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando alla festa dell’Unità di Milano. “Quel messaggio che ha dato sul green pass, solleticare la cultura no vax, l’ho trovato molto grave. Io respingo con nettezza questa idea che la cultura no vax e no green pass possa essere quella dominante nell’Italia di domani. Resisteremo”, ha aggiunto Letta.

