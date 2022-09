Bruxelles, 1 set. (LaPresse) – Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema ha raccomandato di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid-19 Pfizer-Biontech e Moderna, destinati all’uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il Covid-19. Questi vaccini sono versioni adattate dei vaccini originali Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Spikevax (Moderna) per colpire la sottovariante Omicron BA.1 oltre al ceppo originale di Sars-CoV-2.

