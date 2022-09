New York, 1 set. (LaPresse/AP) – Un atteso rapporto dell’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite afferma che la detenzione discriminatoria in Cina di uiguri e altri gruppi etnici per lo più musulmani nella regione occidentale dello Xinjiang potrebbe costituire crimine contro l’umanità.

