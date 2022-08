Kiev (Ucraina), 31 ago. (LaPresse/AP) – Il team di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è in viaggio verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Rafael Grossi, capo dell’Aiea, ha detto di sperare di istituire una missione permanente in Ucraina per monitorare il più grande impianto nucleare europeo. “Queste operazioni sono molto complesse. Andiamo in una zona di guerra. Stiamo andando in un territorio occupato. E questo richiede garanzie esplicite non solo da parte dei russi, ma anche da parte della Repubblica Ucraina”, ha detto Grossi a Kiev prima della partenza della missione di monitoraggio, “Siamo riusciti a ottenerle quindi ora ci stiamo muovendo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata