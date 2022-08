Roma, 31 ago. (LaPresse) – Le autorità filorusse della regione di Zaporizhzhia hanno annunciato che non rilasceranno pass speciali ai partecipanti alla missione dell’Aiea in modo che possano raggiungere rapidamente la centrale nucleare. Lo scrive Ukrainska Pravda. La missione dovrà “fare la fila” per entrare nella parte controllata dalle forze di Mosca, ha detto Volodymyr Rogov membro del consiglio regionale filorusso locale. Il politico ha sottolineato come gli ispettori potrebbero raggiungere la centrale “rapidamente e senza ostacoli dalla Russia” ma ha anche aggiunto di aspettarsi che la missione arrivi a Energodar domani in mattinata.

