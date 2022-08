Bruxelles, 31 ago. (LaPresse) – “Dalla metà di luglio abbiamo assistito a un aumento sostanziale dei valichi di frontiera dalla Russia negli Stati vicini. E questo è diventato un rischio per la sicurezza di questi stati. E in aggiunta a ciò, abbiamo visto molti russi viaggiare per fare acquisti, come se in Ucraina non fosse in corso una guerra. Gli Stati membri hanno ritenuto che non siamo in una situazione normale. Non può essere tutto come prima”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio informale Ue Esteri (Gymnich) a Praga.

