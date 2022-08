Roma, 31 ago. (LaPresse) – Una bambina di 20 mesi è morta in Spagna dopo essere stata colpita da un chicco di grandine della grandezza di 10 centimetri. Lo riportano i media locali. La bimba è deceduta all’ospedale Josep Trueta di Girona in Catalogna dove era stata ricoverata. Secondo il servizio meteorologico locale era dal 2002 che non si registravano grandinate di queste dimensioni. Oltre alla bambina c’è un’altra donna in ospedale per le stesse motivazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata