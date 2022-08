Trento, 31 ago. (LaPresse) – Un fungaiolo di 72 anni di Cremona è stato ritrovato senza vita intorno alle 17 di oggi lungo un dirupo nei pressi del sentiero delle cascate in val Genova , all’interno del Parco naturale Adamello Brenta, in Trentino. Le ricerche dell’uomo erano cominciate intorno alle 13.45 dopo che la moglie aveva allertato il numero unico per le emergenze non vedendolo arrivare al rifugio Fontanabona dove avevano appuntamento. Non riuscendo a contattarlo al telefono cellulare, ha dato l’allarme. L’uomo è stato ritrovato, senza vita, una ventina di metri più a monte del sentiero delle Cascate, lungo un pendio boscoso, non lontano dal rifugio Fontanabona. A quanto si apprende dal Soccorso alpino, è possibile che il decesso sia stato causato da una caduta. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

